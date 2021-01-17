İskoçya'da günde 5 bin aşılama yapılacak klinik kuruldu

İngiltere'nin kuzeyinde İskoçya bölgesinde toplu aşılama için dev klinik kuruldu. Günde 5 bin aşılama hedeflenen klinikte 10 dakikada bir aşılama yapılıyor.

İskoçya'nın en büyük kentlerinden biri olan Glasgow'da dev koronavirüs aşılama kliniği kuruldu. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde kurulan aşı kliğininde gün boyunca 5 bin Covid-19 aşısının uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı