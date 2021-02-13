İskoçya'da dondurucu soğukta yemek sırası bekleyen evsizlerin görüntüsü tepkilere yol açtı
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İskoçya'da dondurucu soğukta yemek sırası bekleyen evsizlerin görüntüsü tepkilere yol açtı

13.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:40
İskoçya'da dondurucu soğukta yemek sırası bekleyen evsizlerin görüntüsü tepkilere yol açtı

Birleşik Krallık'taki İskoçya Bölgesel Yönetimi'nde evsizlerin sıfırın altında 6 derece soğuğa rağmen aşevinin önünde yemek sırası beklemesi tepkilere neden oldu.

Birleşik Krallık'taki İskoçya Bölgesel Yönetimi'nde evsizlerin sıfırın altında 6 derece soğuğa rağmen aşevinin önünde yemek sırası beklemesi tepkilere neden oldu.

Evsizler için yardım faaliyetleri yürüten "Kidness Homeless Street Team" adlı hareketin üyesi Graeme Weir, Facebook hesabından İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan aşevi önünde dondurucu soğuğa rağmen sırada bekleyen evsizlerin görüntüsünü paylaştı.

Weir, paylaşımında soğukta yemek sırası bekleyen 200'ün üzerinde evsizin görüntüsünün kendisine "yıllarca komünist rejimle yok edilmiş bir doğu Avrupa ülkesini" anımsattığını belirtti.

"Bu durum beni çok sinirlendiriyor, buna son verilmeli." ifadesini kullanan Weir, sırada bekleyen evsizlerin birçoğunu tanıdığını ve iyi insanlar olduklarını, evsizlerin sorunlarının çözümünde medeni ve şefkatli bir toplum olarak adım atmaları gerektiğini kaydetti.

Sky News'te konuya ilişkin haberde görüşlerine yer verilen İskoç Muhafazakar Parti Milletvekili Douglas Ross, görüntüleri "şok edici" ve "dehşet verici" olarak niteledi.

Ross, "İktidardaki İskoç Ulusal Partisinin (SNP) evsizlerle ilgili açıklamalarının bir değeri yok. Onlar evsizliğin artmasına izin verdi." değerlendirmesinde bulundu.

İskoç hükümeti sözcüsü ise İskoçya'da evsizliğin "rekor seviyede azaldığını" savunarak, pansiyonlar, oteller ve barınma merkezlerinde desteklenenlere yönelik gıda tedarikinde eksiklik olmadığını ifade etti.

İskoçya'da 51 bin 365 kişi evsiz olarak değerlendirildi

İskoç Bölgesel Hükümeti'nin evsizlere ilişkin yayımladığı verilere göre, geçen yıl 15 bin 711'i çocuk olmak üzere 51 bin 365 kişi evsiz olarak değerlendirildi.

Başvuru yapan evsizlerin yüzde 23'ünü 16-24, yüzde 33'ünü 25-34, yüzde 30'unu 35-49 yaş aralığındakiler ve yüzde 14'ünü de 50 yaşın üstündekiler oluşturdu.

İngiltere ve Galler'de evsiz ölümleri en yüksek seviyeye ulaşmıştı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin geçen yıl 26 Ekim'de paylaştığı raporda, İngiltere ve Galler'de sokakta ölen evsizlerin sayısının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedilmişti.

Raporda 2013-2019 yıllarında ülkede 3 bin 353 evsizin sokaklarda hayatını kaybettiği, bu sayının 2013'te 482 iken 2018'de 726'ya yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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