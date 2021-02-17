İskoçya'da çöp konteynerinden çıkan fare temizlik görevlilerine zor anlar yaşattı
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İskoçya'da çöp konteynerinden çıkan fare temizlik görevlilerine zor anlar yaşattı

17.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:13
İskoçya'da çöp konteynerinden çıkan fare temizlik görevlilerine zor anlar yaşattı

İskoçya'da çöp konteyerinden düşen fareden korkan iki temizlik görevlisinin panik anları sosyal medyada viral oldu.

İskoçya'da çöp konteyerinden düşen fareden korkan iki temizlik görevlisinin panik anları sosyal medyada viral oldu.

İskoçya'nın Glaslow kentinde çöpleri toplayan temizlik görevlilileri konteyneri boşalttığı sırada düşen fareyi fark etti. O esnada kaçmaya çalışan fareyi gören temizlik görevlisi, havaya sıçradı. Uzakta bulunan bir başka temizlik görevlisi ise farenin kendisine doğru yaklaştığını farkedince kaçmaya başladı. Temizlik görevlilerinin panik anları sosyal medyada viral oldu.

- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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