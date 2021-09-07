İskoçya'da "Cesur Yürek" heykeli sosyal medyada alay konusu oldu
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İskoçya'da "Cesur Yürek" heykeli sosyal medyada alay konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İskoçya'da "Cesur Yürek" heykeli sosyal medyada alay konusu oldu İskoçya'da ABD'li oyuncu Mel Gibson'ı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel alay konusu oldu.

- İskoçya'da "Cesur Yürek" heykeli sosyal medyada alay konusu oldu

EDINBURGH - İskoçya'da ABD'li oyuncu Mel Gibson'ı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel alay konusu oldu.

ABD'li oyuncu Mel Gibson'ı 1995 yapımı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel İskoçya'da alay konusu oldu. Daha önce birkaç kez yeri değiştirilen heykel, yıllar sonra Angus kentindeki Brechin kasabasına gönderildi. Eser sahibi heykeltıraş Tommy Church'un yaşadığı kasaba Brechin'de geçtiğimiz pazar günü 4. kez açılışı yapılan heykel, özellikle yüz kısmındaki ifade nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Ronaldo heykeliyle karşılaştırıldı

Sosyal medya kullanıcıları, Cesur Yürek heykelini, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'deki Madeira Havaalanı'nda sergilenen büstüyle karşılaştırdı. Heykeltıraş Emanuel Santos'un yaptığı büst, Ronaldo'ya benzemediği gerekçesiyle yerden yere vurulmuştu.

Cesur Yürek heykeli 3 kez yer değiştirdi

İskoç heykeltıraş Tommy Church, filmden ilham alarak aynı yıl yaptığı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki heykeli 5 ayda bitirmişti. Heykel yaklaşık 10 yıl Starlink'teki Wallace Anıtı'nın girişinde durduktan sonra tahribata uğradığı için 3 ayrı yere taşınmıştı. 2008'de Church'e geri gönderilen heykel, son olarak Church'un yaşadığı kasaba Brechin'de yer alan Gleba Parkı'na yerleştirildi.

İskoçya'da 'Cesur Yürek' heykeli sosyal medyada alay konusu oldu
İskoçya'da 'Cesur Yürek' heykeli sosyal medyada alay konusu oldu
İskoçya'da 'Cesur Yürek' heykeli sosyal medyada alay konusu oldu
İskoçya'da 'Cesur Yürek' heykeli sosyal medyada alay konusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İskoçya'da 'Cesur Yürek' heykeli sosyal medyada alay konusu oldu
İskoçya'da "Cesur Yürek" heykeli sosyal medyada alay konusu oldu
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İskoçya'da "Cesur Yürek" heykeli sosyal medyada alay konusu oldu - Haberler
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