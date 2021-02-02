İskoçya'da buza saplanan gemi böyle kurtarıldı
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İskoçya'da buza saplanan gemi böyle kurtarıldı

02.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:39
İskoçya'da buza saplanan gemi böyle kurtarıldı

İskoçya'nın kuzeyindeki Shetland Adaları'nda buzda saplanarak mahsur kalan gemi ve içerisindeki mürettebat, başka bir gemi tarafından kurtarıldı.

İskoçya'nın kuzeyindeki Shetland Adaları'nda buzda saplanarak mahsur kalan gemi ve içerisindeki mürettebat, başka bir gemi tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

İskoçya'nın Shetland Adaları'ndaki Voe kasabasında buz tutan denizde mahsur kalan gemi, başka bir gemi tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışması için gelen gemi, buzları kırarak mahsur kalan gemiye ulaştı. Mahsur kalan gemi ise diğer geminin açtığı yolu takip ederek bulunduğu noktadan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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