İskoçya'da Bir Malikanenin Tavan Arasında Padişah Portreleri

Osmanlı padişahları dahil Avrupalı hükümdar ve soyluların portreleri, İskoçya'da Monteviot malikanesinin tavan arasında en az yüz yıldır gözlerden uzak durduktan sonra Londra'daki Sotheby's müzayede evinde online açık artırmayla satışa çıkarıldı.