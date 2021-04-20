İskoçya'da bir kadın 'mahremiyet sorunları' nedeniyle evini satışa çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskoçya'da bir kadın 'mahremiyet sorunları' nedeniyle evini satışa çıkardı

İskoçya'da bir kadın 'mahremiyet sorunları' nedeniyle evini satışa çıkardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da Pauline Boyd adlı kadın, oturduğu evin banyosunun komşuları tarafından görüldüğü gerekçesiyle evi satışa çıkardı.

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da Pauline Boyd adlı kadın, oturduğu evin banyosunun komşuları tarafından görüldüğü gerekçesiyle evi satışa çıkardı.

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da ilginç bir olay yaşandı. Pauline Boyd adlı kadın eşiyle birlikte sakin bir hayat tercih ederek Blair Drummond kasabasından ev satın aldı. Ancak işler çiftin istediği gibi gitmedi. Body çiftinin evinin bitişiğine yeni bir ev inşa edildi.

EVİMİZİN BANYOSU KOMŞULARIMIZIN YEMEK ODASINA BAKIYOR

Pauline Boyd, komşularının inşa ettirdiği evden banyosunun rahatlıkla görebildiğini farkettiklerini ifade ederek, "Mahremiyet sorunlarıyla' karşı karşıya kaldık. Duş alırken, komşularımızın yemek yediklerini görebiliyoruz. Ocak 2019'da yandaki arazi satıldı. Yeni bir ev inşa edildi. Evimizin banyosu tam olarak komşularımızın yemek yedikleri odaya bakıyor. Ve camlar buzlu olsa da duş alan kişiler rahatlıkla görülebiliyor. Panjurları kapatmak zorundayız. Ancak biz bunu istemiyoruz"dedi.

KONSEY ÖZÜR MEKTUBU GÖNDERDİ

Pauline Body konuyla ilgili Stirling Konsey Bölgesi yetkililerine şikayet mektubu gönderdiğini dile getirdi. Boyd, kendisine Stirling Konsey Bölgesi Bina standartları ve Planlama yöneticisi Christina Cox tarafından özür mektubu gönderildiğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İskoçya'da bir kadın 'mahremiyet sorunları' nedeniyle evini satışa çıkardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:07:54. #1.16#

title