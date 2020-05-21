İskoçya'da 28 Mayıs'tan itibaren normalleşme başlıyor İskoçya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler gelecek haftadan itibaren hafiflemeye başlayacak.

İskoçya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler gelecek haftadan itibaren hafiflemeye başlayacak.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'un, dört aşamadan oluşan tedbirlerin gevşetilmesi ile ilgili yeni yol haritasını bugün İskoç Parlamentosu'nda açıklaması bekleniyor.

İskoç basınındaki haberlere göre, ülkede karantina tedbirleri 28 Mayıs'tan itibaren hafiflemeye başlayacak.

Dört kademeli süreç her üç haftada bir yenilenecek ve her bir kademe güvenli olduğu müddetçe uygulamaya konulacak.

Sturgeon'un, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk kademede beklenen normalleşme sürecini anlattı. Buna göre gelecek haftadan itibaren farklı ailelerden kişiler açık alanlarda görüşebilecek, golf veya balık avlama gibi sporların yapılabilecek, insanlar park ve kamuya açık bahçelerde vakit geçirebilecek.

Sturgeoun'un bugün Parlamento'da yapacağı konuşmada, ülkede okulların ne zaman açılabileceği konusunda da detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

Nicola Sturgeon, virüsün yayılma hızına bakarak hazırlanan yol haritasının 'çok yavaş bir süreç' olarak uygulanacağının altını çizdi.

İNGİLTERE'DEN FARKLI BİR YOL İZLENİYOR

İskoçya salgın tedbirleri ve normalleşme sürecinde İngiltere'den farklı bir yol izliyor.

İngiltere'de, karantina kısıtlamaları 13 Mayıs'tan itibaren hafiflemeye başlamıştı. Ancak İskoçya Başbakanı Sturgeon, bu tedbirlerin henüz İskoçya için doğru bir zaman olmadığını belirterek İngiltere ile benzer bir takvim izlememişti.

Diğer yandan İskoçya'da Covid-19'a bağlı ölümlerde son birkaç haftadır düşüş sürüyor.

Ülkede, 20 Mayıs itibariyle salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 184'e yükseldi.

Kaynak: DHA