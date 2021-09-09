İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla aşı pasaportu uygulanacak
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İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla aşı pasaportu uygulanacak

İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla aşı pasaportu uygulanacak
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.

İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.

İskoçya parlamentosu, gece kulüpleri ve festivallerin yanı sıra kapalı ortamlarda ayakta 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler için geçerli olacak aşı pasaportu uygulamasını onayladı.

Uygulama, ayakta 4 binden fazla seyircinin katıldığı konserler ve festivaller gibi açık hava etkinlikleri ile 10 binden fazla kişinin yer aldığı maçlar gibi her türlü etkinlik için geçerli olacak.

Öte yandan, çocuklar ve belirli sağlık sorunları nedeniyle iki doz aşı olmamak için geçerli mazeretleri bulunanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, 1 Eylül'de parlamentodaki konuşmasında, halkı aşı yaptırmaya ve mevcut kurallara uymaya çağırarak, aşı sertifikası düzenlemesinin sonbahar ve kışa girerken virüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini söylemişti.

Sturgeon, düzenlemeyi, gece kulüpleri, festivaller ve maçlara gideceklerin tam aşılı olmasını sağmak ve bu yerleri herkes için daha güvenli hale getirmek için "orantılı adım" olarak nitelendirmişti.

İngiltere'de de aşı sertifikası uygulanmasına bu ay sonunda başlanabilir

İngiltere'de de bu ay sonundan itibaren gece kulüpleri ve kalabalık mekanlara girişte aşı pasaportu uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Galler veya Kuzey İrlanda'da ise bu yönde bir uygulamaya yönelik halihazırda mevcut plan bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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