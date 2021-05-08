İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması

İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi" çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi" çağrısında bulundu.

Sturgeon, Twitter hesabından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İskoç Başbakan, "Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır, ancak Ramazan'da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez." ifadesini kullandı.

Saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkati çeken Sturgeon, İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermeli" çağrısında bulundu.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 19:45:07. #1.14#

title