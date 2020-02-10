İskoçya bağımsızlık için yeni referandum istiyor, çalışmalar başladı

10.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:59

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması sonrası gözlerin çevrildiği İskoçya'dan bağımsızlık referandumu mesajları gelmeye başladı. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın yeni bir referandum düzenlemek için çalışmaya başladığını açıkladı. Sturgeon, meselenin artık İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmasından ziyade bunun zamanlaması olduğunu söyledi.



Birleşik Krallık AB'den ayrıldıktan (Brexit) sonra Brüksel'e ilk yurtdışı ziyaretini yapan Başbakan Nicola Sturgeon İskoçya'nın bağımsızlık için yeni bir referandum düzenlemek istediğini açıkladı. Kadın başbakan İskoçya halkının verdiği yetki doğrultusunda bir referandum için Birleşik Krallık hükümetiyle süreç için müzakere edip bir anlaşmaya varmalarını gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle