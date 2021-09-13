İskoçya, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmek istiyor - Haberler
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İskoçya, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmek istiyor

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İskoçya, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmek istiyor

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) sonbahar konferansının kapanış konuşmasını yaptı.

İngiltere'nin Kuzeybatı Avrupa komşularının daha eşit, daha düşük yoksulluk, daha yüksek üretkenlik gösterdiğini ifade ederek, bu durumunun, bağımsızlığın Danimarka, İrlanda, Avusturya, Norveç ve Finlandiya'da işe yaradığını gösterdiğini belirtti.

Bağımsızlığın İskoçya'da da işe yarayacağını savunan Sturgeon, önlerinde bazı zorluklar olabileceğini de kabul ederek, "Soru şu, hangi seçenek? Bağımsız olmak mı, Westminster (merkezi İngiltere hükümeti) tarafından yönetilmek mi?" dedi.

Brexit'e karşı oy kullanan İskoçların iradesinin dikkate alınmadığını ifade eden bağımsızlık yanlısı lider, nisanda yapılan seçimde İskoçya parlamentosunda ayrılık yanlılarının çoğunluğu elde ettiğine vurgu yaparak, "Kimin karar vereceğine karar vermeliyiz. İskoçya'daki halk mı, oy vermediğimiz Westminster hükümeti mi? Seçenek bu. İskoç halkına parlamentonun görev süresi sırasında, eğer Kovid-19 izin verirse 2023 sonunda, yasal bir referandum seçeneği sunmak niyetindeyiz." diye konuştu.

Çatışma değil iş birliği istediklerini aktaran Sturgeon, 2014'te olduğu gibi İngiltere ve İskoçya'nın bir referandum konusunda anlaşmaya varmasını umduğunu kaydetti.

"Demokrasi galip gelmeli ve gelecektir de." ifadesini kullanan Sturgeon, İskoçya halkının kendi tercihlerini yapma hakkı olduğunu ve bu tercihin zamanının yaklaştığını dile getirdi.

2014 referandumunda bağımsızlık reddedildi

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

Son dakika haberleri... İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.
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