İskoçların Ulusal Yemeği Haggis Uzaya Çıktı!

Uzaya giden gidene! Bu aralar duyduğum en ilginç şey de uzaya giden yemek!

Uzaya giden gidene!

Bu aralar duyduğum en ilginç şey de uzaya giden yemek!

İskoçya'ya ait ulusal yemeklerden biri olan Haggis uzaya gitti!!

Bu yıl şair Robert Burns anısına 25 Ocak'ta kutlanan Burns Night için uzaya yolculuk yapan Haggis, Dünya'dan çıktı ve Everest'in 4 katı uzaklığında bir noktaya ulaştı. Stratonauts isimli bir uzay eğitim ve araştırma şirketi ile bir kasabın fikri oldukça enteresan gelse de gençlerin ilgisini çekmek adına atılan olumlu bir adım.

ASTRONOT BARBIE DE UZAYA ÇIKMIŞTI

Bir hava balonuna takılan kamera eşliğinde stratosferde iki saat 37 dakika kalan Haggis sayesinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerine ilginin artması bekleniyor.

Matematik demişken bu alanlarda kız çocuklarının da eşit oranda katılımını desteklemek için Astronot Barbie de uzaya gönderildi.

Kızlarımıza bizden hatırlatma, sizi kimse tutamaz!

Kaynak: Space Mag Türkiye