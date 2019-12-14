İskoç lider Sturgeon, bağımsızlık için referandum istedi

14.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:09

İskoç Ulusal Partisi (SNP) Lideri Nicola Sturgeon, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılması gerektiğini ve İskoç halkına gelecekleri ile ilgili bir seçim yapma hakkı sağlanması gerektiğini belirtti.



İngiltere'de Boris Johnson'ın seçim zaferinden sonra İskoçya, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılması gerektiğini belirtti. İngiltere'de yapılan seçimler İskoçya'daki bağımsızlık partisi lideri Nicola Sturgeon'u daha da güçlendirdi. Sturgeon, bağımsızlık için yeni bir referandum yapılmasını teklif etti. İngiltere'de Brexit yanlısı muhafazakar Boris Johnson ezici bir zafer elde etti. Ancak İskoç özerk hükümetinin lideri bağımsızlık yanlısı Nicola Sturgeon, yeni bir referandum yapılmasının gerektiğini açıkladı. 2017'de yapılan seçime oranla Avam Kamarası'nda sandalye sayısını arttıran ve İskoçya'nın sahip olduğu 59 sandalyenin 48'ini eline geçiren bağımsızlık yanlısı milliyetçi İskoç Ulusal Partisi (SNP) Lideri Nicola Sturgeon, "İskoçya ile ülkenin geri kalanın 'farklı yollarda' olduğunu düşünüyorum. Johnson bu seçimde İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarmak için bir görev aldı. Ama İskoçya'ya değil. SNP'nin zaferi bize yeni bir görev verdi. İskoçlara gelecekleri hakkında söz söyleme hakkı doğdu" ifadelerini kullandı.



Boris Johnson ise Sturgeon'a tepki göstererek bir telefon görüşmesinde, Sturgeon'a İngiliz bölgesinde ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlenmesine karşı olduğunu yineledi. "İskoçya'daki çoğu insanda bölünmeye ve belirsizliğe dönmek istemiyor" diyen Johnson bağımsızlık yanlısı İskoç lidere karşı çıktı. Sturgeon ise telefon görüşmesine ilişkin "İskoç Ulusal Partisinin (SNP) insanlara seçim yapma hakkı vermek istemesine saygı gösterilmeli. Aynı şekilde görevime de saygı duyulmasını bekliyorum" dedi.



Johnson'a karşı eylem yapıldı



Öte yandan, İngiltere'de seçim sonucunu protesto etmek için yüzlerce protestocu Londra'da bir araya geldi. Eylemciler "Boris Johnson benim Başbakanım Değil" ve "Boris Dışarı" şeklinde slogan attı. Downing Street'teki başbakanlık ikametgahından Trafalgar Meydanı'na ve tiyatro bölgesine kadar yürüyen protestocuların, 'hoş geldiniz mülteciler' pankartları dikkat çekti. Trafiği engelleyen protestoculara polis müdahale etti. - LONDRA

Kaynak: İHA