İskoç çiftten yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İskoç çiftten detaylar Çiftin malzeme satın almasından detaylar Çiftin malzemeleri dağıtması Çiftin açıklamaları FALKİRK - İskoçya'nın Falkkirk eyaletine bağlı Stenhousemir kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Asiyah Javed, kocası Jawad Javed birlikte işlettiği markette...
27.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:50
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İskoç çiftten detaylar
Çiftin malzeme satın almasından detaylar
Çiftin malzemeleri dağıtması
Çiftin açıklamaları
FALKİRK - İskoçya'nın Falkkirk eyaletine bağlı Stenhousemir kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Asiyah Javed, kocası Jawad Javed birlikte işlettiği markette hazırladıkları maske ve dezenfektandan oluşan hijyen paketlerini COVİD-19'dan korunmaları amacıyla civardaki yaşlı ve düşkünlere ücretsiz olarak dağıtıyor.
Kaynak: AA