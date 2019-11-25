İskilip'te uyuşturucu operasyonu
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İskilip'te uyuşturucu operasyonu

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

25.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:18
İskilip'te uyuşturucu operasyonu

'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Ankara'dan İskilip'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.Ç. adlı şahsın sürücülüğünü yaptığı otomobili takibe aldık. Takip edildiklerini şüpheliler araçla kaçmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından İskilip-Bayat karayolunda durduruldu. Şahıslar ve otomobilde yapılan arama da 10 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu haplar ele geçirilirken M.Ç ve F.K. adlı şahıslar gözaltına alındı.


Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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