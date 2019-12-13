İskilip'te trafik kazası: 1 yaralı
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İskilip'te trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:28
İskilip'te trafik kazası: 1 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, İskilip-Bayat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat'tan İskilip istikametine seyir halinde olan Mehmet Ş. yönetimindeki 19 KN 616 plakalı araç, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrol çıkarak önünde seyir halinde olan Rıza Ulunç yönetimindeki 19 FH 990 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Erkan İ. Yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan sorşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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