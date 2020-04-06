İskilip'te sürücülere sıkı denetim
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› İskilip'te sürücülere sıkı denetim - Haber
Emniyet Müdürlüğü, İskilip, Çorum, Yerel

İskilip'te sürücülere sıkı denetim

İskilip'te sürücülere sıkı denetim Çorum'un İskilip ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler üst düzeye çıkarıldı.

06.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:44

İskilip'te sürücülere sıkı denetim

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler üst düzeye çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı. Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de tedbirler kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol yapan görevlileri ziyaret etti.

İlçede Korona virüsü salgının olmaması için tüm imkanların seferber edilerek her türlü tedbirin alındığını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, herkesi evde kalmaya davet etti.

İskilip'te sürücülere sıkı denetim

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İskilip'te sürücülere sıkı denetim
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haber
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı: Maske ücretsiz dağıtılacak Haber
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı: Maske ücretsiz dağıtılacak
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'BİZDEN' isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi
Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Pınar Deniz Aleyna Tilki Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: İskilip'te sürücülere sıkı denetim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 20:49:07. #1.15#
title