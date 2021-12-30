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İskilip'te sahte alkol operasyonu

İskilip'te sahte alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un iskilip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 litre etil alkol ele geçirildi.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un iskilip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama da 10 litre etil alkol, 10 adet viski ve 1 adet ölçek ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Bilal Arıcı-İHA)

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