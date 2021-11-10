İskilip'te kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler
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İskilip'te kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İskilip'te kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip-Tosya karayolu üzerindeki Elmabeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. yönetimindeki 19 FH 231 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre derinliğindeki şarampole uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzeri bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracının içinde sıkışan sürücü Ramazan K. itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulans ile İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi - ÇORUM

İskilip'te kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

İskilip'te kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

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