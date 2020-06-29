İskilip'te işyerine giren yılanı paniğe neden oldu, yapılan müdahale ise şaşırttı İskilip'te işyerine giren yılanı paniğe neden oldu, yapılan müdahale ise şaşırttı Çorum'un İskilip ilçesinde bir işyerine giren paniğe neden oldu.

İskilip'te işyerine giren yılanı paniğe neden oldu, yapılan müdahale ise şaşırttı ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde bir işyerine giren paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahibi içeride yılan olduğunu görünce şok yaşadı. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan işyeri sahibi İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İşyeri sahibi ve esnaflarında yardımlarıyla bir plastik içerisine alınan yılan daha sonra görevliler tarafından doğaya bıkarıldı. Kaynak: İHA