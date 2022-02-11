İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

Çorum'un İskilip İlçesi'nde iki yıl önce, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla başlatılan 'Hoş geldin Bebek' projesi, pandemi şartları ve kurallarına uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip İlçesi'nde iki yıl önce, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla başlatılan 'Hoş geldin Bebek' projesi, pandemi şartları ve kurallarına uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor.

İskilip Belediye Başkan Ali Sülük, "Sosyal Belediyeciliği hayata geçirdiğimiz projelerimizi devam ettiriyoruz. Yeni doğan yavrularımızı ve ailelerimizi ziyaret ederek hem tebrik ediyor hem de hazırladığımız bebek paketleri ulaştırıyoruz. Belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ali Sülük, İskilip, Çorum, Bebek, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title