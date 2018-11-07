İskilip'te Firari Hükümlü Yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınana bilgiye göre, 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 hapis cezası bulunan ve cezanın infazı için firari olarak aranan A.Ş'nin ilçe merkezi yakınlarında bir evde saklandığını belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.Ş'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.