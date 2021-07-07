İskilip'te 2 ev ve 1 ahır yandı
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İskilip'te 2 ev ve 1 ahır yandı

İskilip'te 2 ev ve 1 ahır yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yukarı Örenseki köyünde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır yandı.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yukarı Örenseki köyünde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Örekseki köyünde yaşayan Paşa ve Orhan Yardımcı'nın evinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine köye İskilip Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında Paşa ve Orhan Yardımcı'ya ait 2 ev yanarken, Muhittin Yardımcı'ya ait ahır da kullanılamaz hale geldi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yukarı Örenseki köyümüzde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Yangın nedeniyle Yukarı Örenseki köyümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'ım beterinden saklasın" dedi. - ÇORUM

İskilip'te 2 ev ve 1 ahır yandı
İskilip'te 2 ev ve 1 ahır yandı
İskilip'te 2 ev ve 1 ahır yandı
İskilip'te 2 ev ve 1 ahır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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