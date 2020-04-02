İskilip MYO öğrencileri maske ve eldiven dağıttı
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Hitit Üniversitesi, İskilip, Güncel

İskilip MYO öğrencileri maske ve eldiven dağıttı

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek okulu (MYO) öğrencileri İlçedeki esnaf ve evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlara koruyucu maske ve eldiven dağıttı.

02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:02
İskilip MYO öğrencileri maske ve eldiven dağıttı

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek okulu (MYO) öğrencileri İlçedeki esnaf ve evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlara koruyucu maske ve eldiven dağıttı.

'Vefa, beklenilendir, karşılık değildir'

İskilip Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Alihan Deveci, vefanın maddi değil manevi bir borç olduğuna dikkat çekerek, "Vefa, maddi değil, manevi bir borçtur. Dostluğa, bir ömür sadık kalmaktır, hatırdan çıkarmamaktır. Vefalı arayandır, bulandır, sorandır, unutmayandır. Dönüp gelendir. İyiliği, güzelliği kendi menfaatinin üstünde tutandır. Onlara çok şey borçluyuz. Verdikleri nasihatlerin, ettikleri duaların değeri paha biçilemez. Büyüklerimizin, İskilip halkının dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da yanında olacağız. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Okul Müdürümüz Prof. Dr. Muammer Cengil hocamıza, müdür yardımcılarımıza, bölüm hocalarımıza tüm öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bir dosta, bir ülküye, değere, bir memlekete, vatana, sevdiklerine vefa göstermek kişinin kendiliğinden, hesapsızca yaptığı bir eylemdir" şeklinde konuştu.

Ülkemiz ve kentimizin böylesine zorlu bir süreçten geçerken üniversite öğrencilerinden bu kadar anlamlı bir faaliyet beklemediklerini dile getiren vatandaşlar ise, "İskilip MYO sosyal projelerde her zaman karşımıza sürprizlerle çıkıyor. Bu anlamda üniversitemiz gerçekten takdire şayan işlere imza atıyor." şeklinde konuştular. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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