İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek
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İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek

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İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan avukatlara çiçek göndererek günlerini kutladı.

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan avukatlara çiçek göndererek günlerini kutladı.

İskilip Cumhuriyet Başsavcısı Esra Hilal Aylan'ın jestine karşılık olarak avukatlar bir araya gelerek, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Aylan, "Birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında üstün gayret içerisinde olan, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin birer yapı taşı değerli avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyorum" dedi. - ÇORUM

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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