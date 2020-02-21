İskilip Belediyesi'ne yeni çöp aracı

21.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:02

İskilip Belediyesi, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle İskilip Belediyesi'ne kazandırılan yeni çöp aracı hizmete alındı.



Belediye kazandırılan yeni hizmet aracının hayırlı olması için temennide bulunan Belediye Başkanı Başkan Sülük, "Aracın belediyemize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ilçemiz adına teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA