İskilip Belediyesi'nden afet bölgesine araç ve ekip desteği

İskilip Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya araç ve ekip desteği gönderildi.

İskilip Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya araç ve ekip desteği gönderildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Belediyemiz tarafından afet bölgesinde çalıştırılmak üzere tahsis edilen kombine, kamyon ve kepçe personeli ile birlikte yola çıkmıştır. Yaralarımızı dayanışma ruhu ve el birliği ile saracağız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı