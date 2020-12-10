İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı yapacak
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İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı yapacak

10.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:43
İskilip Belediyesi ilçedeki bin aileye kömür yardımı yapacak

İskilip Belediyesi, ilçede yaşayan bin aileye kömür yardımında bulunacak.

İskilip Belediyesi, ilçede yaşayan bin aileye kömür yardımında bulunacak.

Okul servisi, pazar alışverişi, evde sağlık ve bakım, ihtiyaç sahibi ailelere evde yemek hizmeti ve aşevi gibi bir çok alanda sosyal belediyecilik noktasında önemli hizmetlere imza atan İskilip Belediyesi, ilk kez talepte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. Bu projesi ile bir ilke daha imza atacak İskilip Belediyesi, Hilal masa birimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi bin aileye 500 kilo kömür yardımı yapacak.

Belediye Başkanı Ali Sülük, kömür alım ihalesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini, ihaleyi alacak olan tedarikçi firmanın kömürü ulaştırmasından sonra dağıtımların başlayacağını söyledi. Başkan Sülük, dağıtımın ihtiyaç durumuna göre belirlenen program dahilinde yapılacağını belirtti.

Göreve geldikleri günden bugüne toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projelerine önem verdiklerine değinen Sülük, bunu ortaya koydukları projelerle ispatladıklarını, özellikle pandemi sürecinde her geçen gün sosyal yardımları genişletme gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek ekonomik zorluk yaşayan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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