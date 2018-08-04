İSKİ'ye Yabancı Heyet Akını

İSKİ Temmuz ayı içerisinde Sudan, Filistin ve Azerbaycan'dan gelen heyetler için toplantı, eğitim ve gezi programları düzenledi.

İSKİ, Afrika ülkelerinden Balkanlara, Bosna'dan Fizan'a kadar dünyanın geniş bir coğrafyasından gelen su idarelerinin heyetleriyle bilgi ve tecrübesini paylaşıyor. Bu ülkelerin öğrencilerine verdiği staj imkanıyla da onların ufuklarını açıyor, genç zihinlere ilham veriyor. Bu doğrultuda İSKİ Temmuz ayı içerisinde Sudan, Filistin ve Azerbaycan'dan gelen heyetler için toplantı, eğitim ve gezi programları düzenledi.

Sudan Cumhuriyeti Heyeti İSKİ'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi" imza töreni kapsamında ülkemize gelen Sudan Cumhuriyeti Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Heyeti İSKİ'yi ziyarette bulundu. Bakan Khalid Mohamed Mohamed Khaır, Bakan Müsteşarı ve Stratejik Projeler Takibi Daire Başkanı Abdelwahid Abdelmoniem Abdelaziz Musa, Karayolu Köprüleri ve Kanalizasyon Koordinasyon Projeler Genel Müdürü Mohamed Abdalla Mohamed Idrıs, Kanalizasyon Kurumu Genel Müdürü Mortada Elmahi Eltauib Almahı ve beraberindeki çok sayıda yönetici İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan'ı makamında ziyaret etti.

İSKİ hakkındaki düşüncelerini dile getiren Bakan Khakid Mohamed Khair; "İstanbullulara ne kadar kaliteli ve güzel hizmetler sunduğunuzu yakinen görme imkanı bulduk. İstanbul ile Hartum kardeş şehir. Sudanlılar olarak İstanbul ve Türkiye'nin geldiği noktadan çok mutlu ve gururluyuz. Gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum" diyerek kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş, Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanı Bilge Büdeyri ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü Ramazan Oruç'un da katıldığı toplantıda İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Sudan ile ilişkilerin kardeşlik hukukuna dayalı olduğunu belirterek, "Bizim Sudan halkı ile gönülden gönüle uzanan bir kardeşlik hukukumuz var. Bu nedenle, bütün bilgi ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız" dedi.

Sudan Heyeti'nin İSKİ'yi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Fatih Turan; Sudan Heyeti'ne "İçme suyu işletme sistemleri, İstanbul'un mevcut su kaynakları ve bu kapsamda devam eden işler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), Su Kumanda ve Dağıtım Sistemleri (SCADA), dere ıslah çalışmaları, yeraltı suları, atık su arıtma tesisleri ve müşteri hizmetleri konularında geniş bilgiler verdi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş da Sudan'ın su ve atık su altyapısının geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili İSKİ'nin teknik danışmanlık ve eğitim konularındaki desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

İSKİ, Filistin heyetini ağırladı

Kardeş Şehir Mutabakatı gereği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pendik Belediyesi'nin daveti ile ülkemize gelen Filistin Heyeti, İSKİ'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Filistin Cenin Belediye Başkanı Mohammed Aboughali ve Belediye Meclis Üyesi Mohammed Jarrar, kendilerini makamında ağırlayan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş'a, kullanılabilir su kaynakları kısıtlı olan Filistin'e içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin geliştirilmesine yönelik olarak verdikleri teknik eğitim ve danışmanlık desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. En son; 1-6 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen eğitim programından duydukları memnuniyeti de özellikle belirten Filistin Heyeti; iki ülke ilişkilerinin yüzyıllar öncesine giden ortak bir tarihe, yakın kültürel ve sosyal ilişkilere dayandığını, iki halkın birbirine bağlılıklarının çok güçlü olduğunu ifade etti.

Cenin Belediyesi Meclis Üyesi Mohammed Jarrar da Osmanlı mirasına olan bağlılıklarından dolayı Osmanlı idaresine ait 300 yıllık belgeleri muhafaza etmekten duydukları mutluluğu ve Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu atılımları büyük bir heyecanla izlediklerini, müslümanlar adına Türkiye ile gurur duyduklarını ifade etti.

Filistin Heyetini İSKİ'de ağırlamaktan büyük şeref duyduğunu belirten İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş, İSKİ'nin su ve atık su yönetimi kapsamındaki faaliyetlerini anlattı. Türk halkının Filistin meselesine olan hassasiyetinin giderek arttığını ifade eden Metin Akbaş Peygamber Efendimizin "Komşusu açken, tok yatan bizden değildir." Hadis-i Şerifini düstur edinmemiz gerektiğini hatırlatarak, Cenin Belediyesine atık su arıtma tesisi rehabilitasyonu ile ilgili gerekli tüm teknik desteğin verileceğini ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin artırılarak devam etmesi yönünde karşılıklı temennilerin dile getirildiği program, Filistin heyetine hediye takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Programın ardından İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerine teknik geziler düzenlendi.

İSKİ'den Azerbaycan'a eğitim desteği

İSKİ, 2007 yılından itibaren düzenli olarak Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan gruplara staj eğitimi sağlıyor. Bu kapsamda 17-29 Temmuz 2018 tarihlerinde staj programı gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Farzali Hasanov başkanlığında, Dış İlişkiler Koordinatörü Könül Şirinova ve ülkemize gelen 20 öğrencinin katıldığı staj eğitimlerinde öğrencilere; Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'nda eğitimler gerçekleştirildi. Staj programı süresince öğrencilere İSKİ tesislerinde ve şantiye alanlarında inceleme gezileri düzenlendi. Bu geziler kapsamında öğrencilere; içme suyu arıtma tesisleri, ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi proje alanı, Çamlıca Camisi boru hattı inşaat alanı, Kılıçlı Köyü Röle İstasyonu, Kağıthane Çelik Boru Birleştirme Yapısı, Sancaktepe Yeni Boru Deposu, SCADA Binası, laboratuvarlar, yeni havalimanı inşaat alanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geziler düzenlendi. Bunların yanı sıra ülkemize gelen öğrencilere Yerebatan Sarnıcı, tarihi su bendleri ve kemerleri, Panorama 1453 Müzesi ve Miniatürk de gezdirildi.

Staj programının sona ermesi ile 27 Temmuz 2018 tarihinde İSKİ'de bir tören düzenlendi.

Heyet Başkanı Doç. Dr. Farzali Hasanov, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı bütün İSKİ çalışanlarına teşekkürlerini ifade etti. Bu eğitimlerin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Hasanov, eğitimlerin sürekli olması ve diğer başarılı öğrencilerin de İSKİ'nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilmesi için İSKİ ile Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi arasında "İyi Niyet Sözleşmesi" imzalanmasının önemini vurguladı.

Törende bir konuşma yapan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ise; öğrencilere meslekleriyle alakalı bir nokta seçip, o noktaya odaklanmaları, daima yeniliğe açık olmaları, mevcut teknolojinin imkanlarını en güzel biçimde kullanmaları, devamlı yeni proje üretmeleri, topluma ve millete faydalı olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Tören, öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL