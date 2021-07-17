İSKİ'ye ait şantiye alanındaki iskelenin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı
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İSKİ'ye ait şantiye alanındaki iskelenin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı

İSKİ'ye ait şantiye alanındaki iskelenin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de İSKİ'ye ait şantiye alanındaki iskelenin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Arnavutköy'de İSKİ'ye ait şantiye alanındaki iskelenin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Terkos İSKİ Osmangazi Şantiyesi inşaat alanındaki iskele, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen iskelenin altında kalan Sami G., Fırat G., Yavuz Ş. itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan işçilerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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