İSKİ, tünel ile atık su hatları çalışmalarını 1 Nisan'a erteledi

İSKİ'den yapılan açıklamada, "(Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşası çalışmaları) Kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı dikkate alınarak 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir." denildi.