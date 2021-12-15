İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da bugün gerçekleştirilen Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'ndan suya zam çıktı. Alınan karar göre İstanbul'daki tüketiciler, 2022 yılı itibariyle suyu daha zamlı kullanacak. Peki İSKİ suya zam mı yaptı? İstanbul'da suya zam mı geldi? İSKİ suya ne kadar zam yaptı? detaylar haberimize.

İSKİ SUYA ZAM MI YAPTI?

İSKİ Genel Kurulu'nda İstanbul'da suyun 2022 yılı itibariyle yüzde 20.58 oranında zamlı kullanıma sunulması kararlaştırıldı.

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul'daki tüketiciler, 2022 yılı itibariyle suyu 20.58 oranında zamlı kullanacak.

YÜZDE 57.38 ORANINDA ZAM ÖNERİLDİ

İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Oturumda olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılının zamlı su tarifesi belirlendi. Tarife Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi Hidayet Erdöl İSKİ'nin su tarifesine yüzde 57.38 oranında zam ve her ay TÜFE oranında zam önerdiğini söyledi.

"BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

İnsani su kullanım hakkının kaldırılmasıyla suya yüzde 25 oranında gizli zam yapıldığını belirten Erdöl, "Suya toplam yüzde 96 zam önerisi getirildi. AK Parti ve MHP grubu olarak bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Her ay TÜFE oranında zam önerisini kabul etmediklerini açıklayan Erdöl AK Parti ve MHP grubu olarak suya 2022 yılından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20 oranında zam önerisinde bulunduklarını belirtti. Erdöl, Eylül ayında su fiyatlarına yapılan yüzde 15,62'lik zammında yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından yeni zam oranı ve fiyatın ortaya çıkacağını kaydetti.

CHP GRUBU SÜRE İSTEDİ

Bu durumda suya yüzde 20.58 zam önerilmiş oldu. Sayıştay'ın kestiği ceza nedeniyle kaldırılan insani su kullanım hakkının da geri getirilmesi önerildi. CHP grubu teklifi değerlendirmek üzere süre istedi ve meclise ara verildi.

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