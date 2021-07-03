İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi! Zeytinburnu su kesintisi! 3 Temmuz Cumartesi su kesintileri!
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İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi! Zeytinburnu su kesintisi! 3 Temmuz Cumartesi su kesintileri!

İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi! Zeytinburnu su kesintisi! 3 Temmuz Cumartesi su kesintileri!
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Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 3 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Güngören'de sular ne zaman gelir? Bağcılar'da sular ne zaman gelir? Kadıköy'de sular ne zaman gelir? Çekmeköy'de sular ne zaman gelir? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Sular saat kaçta kesildi? İşte detaylar...

3 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintileri tarihleri ve saat aralıkları. İlçelerde sular saat kaçta gelir? Güngören, Kadıköy, Bağcılar, Çekmeköy, Bahçelievler, Sultangazi sular saat kaçta gelecek? Bugün 3 Temmuz Cumartesi sular gelir mi? Sular saat kaçta kesildi? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Su kesintisi saat kaçta kesilecek?

3 TEMMUZ İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.07.2021 15:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Çayırdere Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 02.07.2021 20:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.07.2021 23:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi! Zeytinburnu su kesintisi! 3 Temmuz Cumartesi su kesintileri! - Haberler
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