İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi! Zeytinburnu su kesintisi! 3 Temmuz Cumartesi su kesintileri!

Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 3 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Güngören'de sular ne zaman gelir? Bağcılar'da sular ne zaman gelir? Kadıköy'de sular ne zaman gelir? Çekmeköy'de sular ne zaman gelir? İstanbul'da sular saat kaçta kesilecek? Sular saat kaçta kesildi? İşte detaylar...