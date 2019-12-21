İSKİ şantiyesinden demir çalan şüpheli tutuklandı
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İSKİ şantiyesinden demir çalan şüpheli tutuklandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizson İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisi şantiyesinden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

21.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:30
İSKİ şantiyesinden demir çalan şüpheli tutuklandı

'nin ilçesinde Su ve Kanalizson İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisi şantiyesinden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Esen Mahallesi mera alanında bulunan İSKİ'ye ait arıtma tesisi şantiyesinden yaklaşık 4,5 ton demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri hırsızlık olayını yaptığı belirlenen E.G'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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