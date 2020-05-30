İSKİ'nin Üsküdar'daki yağmur suyu tüneli çalışmaları devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda yağmur suyu birikmesini önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği Bülbülderesi Yağmur Suyu Tüneli inşaat sahasında inceleme yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda yağmur suyu birikmesini önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği Bülbülderesi Yağmur Suyu Tüneli inşaat sahasında inceleme yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İSKİ'nin Üsküdar'da bulunan 4 şantiyesindeki incelemeler sırasında İmamoğlu'na, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti.

Sultantepe Mahallesi'ndeki Bülbülderesi Yağmur Suyu Tüneli inşaat sahasını ziyaret eden İmamoğlu, Türkmen ve Mermutlu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, telsiz yardımıyla TBM (Tunnel Boring Machine - Tünel Açma Makinesi) cihazının kazı işlemlerini başlatması talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda, yağmur sularının birikip denizle bütünleştiğini anımsatarak, yağmur sularının 3 noktadan sağlıklı bir şekilde denize nakledileceğini ve bu görüntünün ortadan kalkacağını anlattı.

Bülbülderesi hattı üzerinde uygulanan TBM çalışmasını başlattıklarını ifade eden İmamoğlu, 8-9 aylık süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Bülbürderesi ve Çavuşdere havzalarından gelen yağmur sularının Üsküdar Meydanı'nda biriktiğine, bu durumun hem ulaşımı aksattığına hem de tehlike oluşturduğuna işaret ederek, bu iki derenin suyunun meydana inmeden açılacak tünellerle denize akıtılacağını kaydetti.

Proje kapsamında, TBM yardımıyla 3 bin 200 mm çapında, 907 metre uzunluğunda yağmur suyu tüneli açılacak. İnşaatın bitimiyle Üsküdar Meydanı ve Selman-ı Pak Caddesi'nde yaşanan su baskınlarına son verilmesi amaçlanıyor.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Kuzguncuk Sahil Kolektörü Deplasesi, İcadiye Caddesi Atık Su Kolektörü ve İstavroz Atık Su Tüneli şantiyelerinde incelemelerini sürdürdü.

Kaynak: AA