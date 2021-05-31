İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi
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İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde reddedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde reddedildi.

İBB Meclisi Mayıs Ayı son oturumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu görüşülmek üzere bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. 

İSKİ'nin Genel Kurulunun gerçekleştirildiği toplantıda su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25'e varan zam içeren "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi ile ücretsiz insani tüketim hakkının kaldırılması talebi görüşüldü.Yapılan teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle Kasım ayında görüşülmek üzere komisyona geri gönderildi. 

"YÜZDE 50'Yİ BULAN ZAM TEKLİFİ HAKKA HUKUKA AYKIRI" AK Parti İBB Meclis Üyesi, Tarife Komisyon Başkanı Hidayet Erdöl, "İnsani su hakkı kullanımı hakkının kaldırılmasıyla birlikte mevcut tarifelere yüzde 25 zam teklifiyle İstanbul halkının cebinden yansıyacak toplamda  yüzde 50'yi bulan zam teklifini hakka hukuka aykırı buluyoruz, vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz" dedi.Erdöl, komisyon olarak su zammı teklifinin Kasım meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilmesini, ücretsiz insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifinin ise reddedilmesini istediklerini belirtti.

"20-25 ZAM İSTEĞİNİN ÇOKTA ABSÜRT BİR DURUMU YOKTUR"CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "İnsani su kullanımı ile su fiyatları hakkında iki konu var. İnsani su kullanım hakkını zorunlu buluyoruz" diye konuştu. Balyalı, "İSKİ'nin özellikle bu dönemde, yüzde 20'ye varan enflasyon karşısında yüzde 20-25 zam isteğinin çokta absürt bir durumu yoktur. İnsani su yardımıyla birlikte su bedeli 3 lira 85 kuruştur" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan oylamada oybirliği ile su zammı teklifi kasım ayı meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilirken, insani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise reddedildi. 

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB meclisinde reddedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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