İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı
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İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı Borunun patlaması sonucu evini su basan kadın gözyaşlarını tutamadı Borunun tamir edilmesine rağmen hala su geldiğini söyleyen kadın İSKİ'den aldığı yanıt ile bir kez daha yıkıldı Sultangazi'de İSKİ tarafından döşenen borunun...

İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı

Borunun patlaması sonucu evini su basan kadın gözyaşlarını tutamadı

Borunun tamir edilmesine rağmen hala su geldiğini söyleyen kadın İSKİ'den aldığı yanıt ile bir kez daha yıkıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de İSKİ tarafından döşenen borunun patlamasının ardından evini su basan Ayfer Turnauz, gözyaşlarına boğuldu. Borunun tamir edilmesine rağmen hala su geldiğini söyleyen Ayfer Turnauz, İSKİ'den aldığı "yapabilecek bir şeyimiz yok" yanıtıyla bir kez daha yıkıldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam işten evine dönen Ayfer Turnauz, karşılaştığı manzara ile şok yaşadı. İBB iştiraki İSKİ'ye bağlı ekiplerin önceki gün gerçekleştirdiği çalışmaya rağmen evi sular altında kalan mağdur kadın, "Zararım büyük ama muhatap bulamıyorum" diyerek göz yaşlarını tutamadı.

Turnauz, "Dün işten geldim kızım kova kova su taşıyordu nasıl oldu diye sordum. O da dışarıdan geldim eve girdiğimde ayaklarım su içinde kaldı dedi. Ben de yardım ettim. Birlikte kovalar ile su taşıdık. Ama nereye kadar hallederim. Duvarlardan ve yerden su gelmeye devam ediyor. Bir çözüm yolu bulunmasını istiyorum. Mağdurum duvarlar hep kabardı dokunduğum yerlerden ve bastığım yerlerden halen su çıkıyor. Nasıl olacak bilmiyorum İSKİ ise bizim suçumuz değil ve yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Hadi oldu bir şekilde bari çözüm yolu bulunsun ve masrafım karşılansın" dedi.

"Dokunduğum yerler dökülüyor"

Yaşanan olay nedeni ile büyük bir kısmı kabaran duvarı gösteren Turnauz, "Bunlar hep gelen suyun eseri döşedikleri boru patlamış o nedenle sızan su evimi bastı. Sözde boru tamir edildi ama halen su geliyor ve dokunduğum yer dökülüyor. Ben İSKİ'nin yüzünden bu mağduriyeti yaşamak zorunda değilim. Üstelik iki gündür bu yüzden işe de gidemiyorum. Bu evi ne emekler ile yaptım ama şuan perişan haldeyim. Emniyete de gittim. İtfaiye ekipleri de geldi ve tespit etti. İSKİ ise bizim suçumuz değil diyor kime sığınıp kimden yardım isteyeceğim diye konuştu.

İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı
İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı
İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı
İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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