İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı
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İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı. Kaydedilen görüntülerde, borudan çıkan suların bina seviyesine kadar yükseldiği görüldü.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde İBB'ye bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bir bölgede su borusu patladı. Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle patlayan borudan çıkan suların bir apartman seviyesine kadar ulaştığı görüldü. Mahalle sakinleri tarafından ekiplere önceden haber verilmesine rağmen, ekiplerin olay yerine daha geç gittikleri öğrenildi. Borudan patlayan suların saatlerce boşa akması sonucu cadde üzerinde araç trafiği ve yer yer su birikintileri meydana geldi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı
İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı
İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı
İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı
İSKİ'nin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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