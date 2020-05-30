İSKİ'NİN BAHÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İSKİ'NİN BAHÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

30.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:34

EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. Çok sayıda araç havadan da görüntülendi. Dikkat çeken araçların İSKİ'nin kira sözleşmesi biten araçlar olduğu belirtiliyor. İhalenin yenilenmesiyle kiralanan 750 aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi.

İSKİ'NİN BAHÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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