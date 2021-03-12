İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
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İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü

12.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:11
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı. - İSTANBUL

İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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