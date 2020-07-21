İSKİ koruma havzasında bulunan yapıları yıkıyor İSKİ, Arnavutköy'de Terkos Gölü ve civarındaki kaçak yapıların yıkımına bugün itibari ile başladı.

İSKİ, Arnavutköy'de Terkos Gölü ve civarındaki kaçak yapıların yıkımına bugün itibari ile başladı. İSKİ'nin koruma havzası alanında bulunan 165 yapı jandarmanın geniş güvenlik önlemleri ile yıkılıyor.

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü ve çevresi İSKİ'nin koruma havzası alanında kalıyor. Koruma havzasında kalan alanlarda bulunan kaçak yapılarla alakalı çalışma başlatan İSKİ, sabah saatlerinde koruma havzasında kalan bütün kaçak yapıların yıkımına başladı. Erken saatlerde jandarma ile birlikte mahalleye gelen İSKİ ekipleri daha önce belediyenin tebligat gönderdiği ve tutanak tuttuğu 165 yapının yıkımına başladı. Yapılar arasında "Yürütmeyi Durdurma Kararı" alan yapı sahiplerinin yapıları ise mahkeme kararınca incelenmek üzere yıkılmadan bırakıldı.

Yaptırdığı evin yıkılmaması için avukatı ile dakikalarca telefonda konuşan bir bina sahibi, "Aslında bugün burada hukuka aykırı bir işlem yaptılar. Bizim malımıza tebliğ etmeden karar yıkıma geldiler, biz davasını da açtık. Davamız intikalde olmasına rağmen 'Nuh' dediler peygamber demediler ve binamızı yıktılar. Eşyalarımızı hızlı şekilde taşıdılar evimizi boşalttılar. Ondan sonra evimize girerek komple yıktılar. Biz yıkımın durdurulmasıyla alakalı konuşmaktan başka hiçbir şey yapamadık. Bizim 2017'den önce olduğuna dair yapı kayıt belgemizde var aslında ama yine de yerimiz yıkıldı" İfadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA