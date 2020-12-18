İSKİ İstanbul su kesintisi: Bahçelievler, Sultanbeyli 18 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: Bahçelievler, Sultanbeyli 18 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

18.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:30
İSKİ İstanbul su kesintisi: Bahçelievler, Sultanbeyli 18 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

18 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.12.2020 10:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Necip Fazıl Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.12.2020 09:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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