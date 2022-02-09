İSKİ İstanbul su kesintisi: 9 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

9 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.02.2022 13:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Etiler Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.02.2022 16:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.02.2022 16:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Zümrütevler Mah,Esenkent Mah,Gülensu Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 09.02.2022 11:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.02.2022 15:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.02.2022 15:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.02.2022 15:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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