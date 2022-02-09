İSKİ İstanbul su kesintisi: 9 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...
9 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2022 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Etiler Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2022 16:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2022 16:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Zümrütevler Mah,Esenkent Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 09.02.2022 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah,Çınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2022 15:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2022 15:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2022 15:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.