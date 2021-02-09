İSKİ İstanbul su kesintisi: 9 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
9 ŞUBAT SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.02.2021 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]