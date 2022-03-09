İSKİ İstanbul su kesintisi: 9 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 9 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mart Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...
9 MART İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 08:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.