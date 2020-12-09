İSKİ İstanbul su kesintisi: 9 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
9 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2020 02:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2020 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2020 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.12.2020 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.