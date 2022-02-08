İSKİ İstanbul su kesintisi: 8 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

8 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Elmalı-Üsküdar 700Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 08.02.2022 15:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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