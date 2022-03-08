İSKİ İstanbul su kesintisi: 8 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 8 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mart Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
8 MART İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Cami Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.