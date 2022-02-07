İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 7 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Şubat Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

7 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.02.2022 15:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.02.2022 16:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kılıçali Paşa Mah,Kuloğlu Mah,Cihangir Mah,Firuzağa Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.02.2022 09:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.02.2022 14:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.02.2022 13:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.02.2022 16:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah

Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası

Açıklama : Dudullu Terfi Merkezinde Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 07.02.2022 14:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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