İSKİ İstanbul su kesintisi: 7 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 7 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Şubat Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...
7 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.02.2022 15:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.02.2022 16:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kılıçali Paşa Mah,Kuloğlu Mah,Cihangir Mah,Firuzağa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.02.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.02.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.02.2022 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.02.2022 16:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Dudullu Terfi Merkezinde Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 07.02.2022 14:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.